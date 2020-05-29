УЕФА может отобрать финал ЛЧ у Стамбула: названа причина

УЕФА может отобрать финал Лиги чемпионов у Стамбула и перенести его в Германию из-за неудачных попыток остановить распространение коронавируса в Турции.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, наиболее вероятным методом определения победителя ЛЧ станет проведение решающих матчей в формате "финала четырех". Большинство клубов выступают за то, чтобы четвертьфинальные поединки были сыграны в формате одного матча на нейтральном поле.

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула Goal.com

Напомним, что на стадии 1/8 финала командам осталось провести четыре встречи. В парах "Бавария" – "Челси", "Барселона" – "Наполи", "Лион" – "Ювентус" и "Реал" – "Манчестер Сити" еще был не определен победитель.

Окончательное решение по формату "коронавирусного" сезона еврокубков будет принято на заседании исполнительного комитета УЕФА, которое состоится 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда начнется Лига чемпионов 2020/21.

О спорте и не только – в нашем Instagram!