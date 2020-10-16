УЕФА может отобрать Евро-2020 у России и изменить формат турнира – СМИ

УЕФА собирается сократить количество городов, которые примут Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание The Sun, в организации не рассматривают вариант с отменой футбольного чемпионата из-за подписанных ранее масштабных телеконтрактов. Наиболее пессимистичный сценарий предусматривает проведение чемпионата Европы на четырех стадионах одной страны.

Отмечается, что некоторые города могут потерять право на проведение поединков, поскольку приоритетом для УЕФА является сокращение времени, которое тратится на перелеты. По этой причине азербайджанский Баку и российский Санкт-Петербург могут стать первыми городами, от которых откажутся при проведении Евро-2020. Под вопросом также испанский Бильбао из-за небольшого спроса на билеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились финалисты плей-офф за попадание в группу с Украиной на чемпионате Европы.