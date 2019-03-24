УЕФА может наказать Россию из-за "бомбардировок" - фотофакт

Европейский футбольный союз может наказать сборную России по футболу за баннер в российском секторе на матче в Нур-Султане против команды Казахстана.

Казахстан - Россия

Болельщики сборной РФ на игре квалификации Евро-2020 на трибуне "Астана Арены" вывесили растяжку с надписью на сербском языке "Не забудем никогда 24.03.1999", посвященную событиям 20-летней давности в Югославии.

Растяжка на секторе болельщиков сборной России в Нур-Султане, посвящённая бомбардировке Югославии силами НАТО.

"Не забудем никогда 24.03.1999" pic.twitter.com/Gx28f6NHuH — OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 24 марта 2019 г.

24 марта 1999 года начались бомбардировки этой страны в рамках военной операции НАТО, которая длилась до 10 июня 1999-го.

Как сообщает в Telegram-канале журналист Василий Конов, "УЕФА в рабочем порядке рассмотрит ситуацию с политическим баннером в российском секторе".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 2-го тура отбора на Евро-2020 Казахстан - Россия завершился со счетом 0:4. Ворота хозяев защищал уроженец Киева.

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