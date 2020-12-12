УЕФА лишил Украину путевки в групповой этап Лиги Европы

Максим Иншаков Футбол 14:36, 12.12.2020 Обновлено: 15:28, 12.12.2020

Европейский футбольный союз (УЕФА) окончательно утвердил новый формат еврокубков на сезон 2021/2022.

Со следующего года болельщики увидят Лигу конференций – новый турнир от УЕФА, который станет третьим по силе в Европе.

Из-за этого Украина лишилась прямой путевки в групповой этап Лиги Европы, а в квалификации нашу страну будет представлять лишь одна команда.

Бронзовый призер чемпионата Украины или обладатель Кубка Украины (если победитель будет выступать в ЛЧ) новый сезон в еврокубках начнет с раунда плей-офф ЛЕ. В случае поражения украинская команда сразу попадет в групповой этап Лиги конференций.

Ситуация с Лигой чемпионов осталась неизменной: прямая путевка в групповой этап для победителя УПЛ и отборочный турнир для команды, занявший второе место.

Напомним, что в этом сезоне в Лиги Европы выступала луганская "Заря". Украинцы заняли третью строчку и вылетели из турнира. В последнем туре подопечные Виктора Скрипника проиграли "Браге".

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