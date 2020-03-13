УЕФА изменит формат еврокубков из-за коронавируса - СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, сократив количество матчей между командами после возобновления турниров.

Как сообщает информагентство SportBox, УЕФА раздумывает над возможностью уменьшения количества игр плей-офф в финальных раундах. Традиционные двухматчевые противостояния между командами могут быть заменены одним поединком или на нейтральном поле, или на поле того, кто выиграет жеребьевку. А имена победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть выявлены в мини-турнирах между четырьмя полуфиналистами.

УЕФА может изменить формат еврокубков из-за коронавируса EPA

Во вторник, 17 марта, во время конференции УЕФА будет решена судьба всех футбольных турниров под эгидой организации, в том числе и Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная европейская футбольная организация приняла решение отменить все еврокубковые матчи, которые должны были состояться 17-19 марта.

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