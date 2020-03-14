УЕФА из-за коронавируса отменил Лигу чемпионов: спортивные итоги 13 марта

Официально: УЕФА отменил матчи еврокубков из-за коронавируса, а польская фитоняшка опубликовала сексуальные фотографии с горных склонов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 марта.

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