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14 марта • обновлено в 09:49
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УЕФА из-за коронавируса отменил Лигу чемпионов: спортивные итоги 13 марта

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Официально: УЕФА отменил матчи еврокубков из-за коронавируса, а польская фитоняшка опубликовала сексуальные фотографии с горных склонов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 марта.

УЕФА из-за коронавируса отменил ЛЧ: итоги спорта 13 марта

Кроме того, в Украине нашли самую красивую девушку-арбитра - копию актрисы Голливуда и олимпийские чемпионки разделись для рекламы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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