УЕФА из-за коронавируса отменил Лигу чемпионов: спортивные итоги 13 марта

Официально: УЕФА отменил матчи еврокубков из-за коронавируса, а польская фитоняшка опубликовала сексуальные фотографии с горных склонов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 марта.
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