УЕФА из-за коронавируса отменил матчи Лиги Европы

Европейский футбольный союз (УЕФА) из-за эпидемии коронавируса принял решение перенести игры 1/8 финала Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома" на более поздний срок.

Эпидемия коронавируса

Как сообщает пресс-служба УЕФА новая дата проведения этих матчей пока неизвестна. Оба поединка были запланированы на 12 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что его команда не полетит на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интера", который должен был пройти 12 марта в Милане, из-за коронавируса.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" пройдет за закрытыми дверями. Рассматривается вариант его отмены.

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