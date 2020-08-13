УЕФА исключил чемпиона Косова из Лиги чемпионов из-за коронавируса

УЕФА засчитал техническое поражение косовской "Дрите" после того, как вся команда была отправлена на карантин, в результате чего ее матч предварительного раунда Лиги чемпионов против "Линфилда" был отменен.

Как сообщает издание BBC, двое игроков чемпиона Косова сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому поединок, запланированный на вторник, 11 августа, был перенесен. Согласно новым правилам УЕФА, если в распоряжении команды нет 13 здоровых футболистов и перенос на более позднюю дату невозможен, то клубу засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. Так и случилось в этой ситуации.

В первом раунде квалификации североирландский "Линфилд" сыграет против варшавской "Легии", которая выиграла чемпионат Польши.

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