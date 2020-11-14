УЕФА и власти Германии приняли решение по матчу сборной Украины

Европейский футбольный союз (УЕФА) и местные власти Лейпцига утвердили решение по матчу Лиги наций между Германией и Украиной: игра состоится в запланированный срок, сообщает sportbuzzer.de.

Встреча находилась под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса в украинской команде. В пятницу, 13 ноября, УАФ подтвердила положительные тесты у Ярмоленко, Сидорчука, Циганкова, Коваленко и одного из менеджеров команды.

Внеочередная серия тестов в украинской команде во второй половине дня 14 ноября не дала никаких новых положительных результатов.

"Как всегда в таких случаях, мы проверяли всех, кто контактировал с сраженными", – сказал официальный представитель города Матиас Хасберг.

Напомним, что встреча 4-го тура Лиги наций Германия – Украина состоится в Лейпциге 14 ноября в 21:45. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут этот матч, а также появился прогноз букмекеров.