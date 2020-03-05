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5 марта • обновлено в 15:15
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УЕФА хочет создать летнюю Лигу чемпионов

2.5т
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УЕФА думает над созданием нового летнего соревнования, схожего по формату с Лигой чемпионов, и ведет переговоры с американской компанией Relevent Sports.

Как сообщает информагентство DailyMail, этот турнир должен стать расширением Международного кубка чемпионов, который представляет собой предсезонную подготовку для европейских топ-клубов и проводится с 2013 года.

Международный кубок чемпионов

Международный кубок чемпионов

FootTheBall

Опубикованы некоторые подробности нового турнира от УЕФА:

  • Организация разрешит использовать свой логотип и символику, но не будет отвечать за проведение соревнования;

  • Участники турнира будут определены в зависимости от места, на котором они закончат национальные чемпионаты, а не по приглашению;

  • Будет подписан восьмилетний контракт на ежегодное проведение этого события в США с возможным переносом в Азию в будущем;

  • Сначала команды будут разделены на группы по три участника, лучшие из которых продолжат борьбу в плей-офф;

  • Клубы обязуются выставлять на матчи сильнейшие составы;

  • Старт турнира планируется на 2021 год;

  • Позже в число участников могут быть включены команды из Южной Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА готовит изменения в формате Лиги чемпионов, чтобы увеличить количество матчей между топ-клубами.

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Темы
Международный кубок чемпионов Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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