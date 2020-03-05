УЕФА хочет создать летнюю Лигу чемпионов

УЕФА думает над созданием нового летнего соревнования, схожего по формату с Лигой чемпионов, и ведет переговоры с американской компанией Relevent Sports.

Как сообщает информагентство DailyMail, этот турнир должен стать расширением Международного кубка чемпионов, который представляет собой предсезонную подготовку для европейских топ-клубов и проводится с 2013 года.

Международный кубок чемпионов FootTheBall

Опубикованы некоторые подробности нового турнира от УЕФА:

Организация разрешит использовать свой логотип и символику, но не будет отвечать за проведение соревнования;

Участники турнира будут определены в зависимости от места, на котором они закончат национальные чемпионаты, а не по приглашению;

Будет подписан восьмилетний контракт на ежегодное проведение этого события в США с возможным переносом в Азию в будущем;

Сначала команды будут разделены на группы по три участника, лучшие из которых продолжат борьбу в плей-офф;

Клубы обязуются выставлять на матчи сильнейшие составы;

Старт турнира планируется на 2021 год;

Позже в число участников могут быть включены команды из Южной Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА готовит изменения в формате Лиги чемпионов, чтобы увеличить количество матчей между топ-клубами.

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