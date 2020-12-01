УЕФА хочет заменить правила Лиги чемпионов на "шахматную" систему – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Лига чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает варианты изменения формата Лиги чемпионов, сообщает Times.

УЕФА может упразднить классический групповой турнир, заменив его системой, которая используется в шахматах и называется "швейцарской системой",

По новым правилам в дивизионе будет 32 или 36 команд. Кто с кем будет играть определит жеребьевка. Всего каждый клуб проведет по пять поединков дома/на выезде с разными соперниками в зависимости от их статуса и посева.

По итогам 10 матчей будет составлена одна общая таблица. 16 лучших команд пройдут в плей-офф. Дальше первая команда сыграет с 16-й, 2-я – с 15-й и так далее. Места с 17-го по 24-е продолжат выступления в Лиге Европы.

Ожидается, что остальные подробности изменений будут представлены в ближайшие две недели. Новый формат планируют внедрить с 2024 года.

Ранее появилась информация, что УЕФА хочет создать новое летнее соревнование, схожего по формату с Лигой чемпионов, и ведет переговоры с американской компанией Relevent Sports.

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