УЕФА готовится дисквалифицировать Неймара

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар может получить дисквалификацию в еврокубках за поведение после матча Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Неймар на матче ПСЖ - МЮ

Как сообщает The Times, в УЕФА обсуждают дисквалификацию 27-летнего форварда сборной Бразилии на три матча. Ранее УЕФА подтвердил, что соответствующее дисциплинарное дело заведено.

Неймар пропустил игру в Париже из-за травмы, однако после поражения ПСЖ пытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Также он раскритиковал судей публично в Instagram, послав их на "**й".

Как сообщал OBOZREVATEL, ответный матч 1/8 финала ЛЧ ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 1:3. Главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти при помощи VAR, зафиксировав у защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе игру рукой.

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