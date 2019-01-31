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''Почему молчат?'' Хацкевич раскрыл правду о новичке "Динамо"

2.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич выразил восторг по поводу трансфера испанского нападающего Франа Соля.

По признанию наставника "бело-синих", с первых дней работы в клубе новичок зарекомендовал себя, как настоящий лидер. "Соль очень быстро нашел взаимопонимание с ребятами. Он очень общительный человек. И даже во время матча, когда мы проигрывали после первого тайма 0:2, он в перерыве в раздевалке подбадривал наших молодых игроков. Также Соль удивляется, почему большинство ребят на тренировках молчит. Он прямо заряжает всех энергией. Такое ощущение, что он в команде не неделю, а уже год", – цитирует Хацкевича "Динамо" Киев от Шурика.

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Официально: футболист "Динамо" продолжит карьеру в Испании

Фран Соль

Фран Соль

ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, Франциско Соль перешел из голландского "Виллем ІІ" в киевское "Динамо" за 3,5 миллиона евро. С украинским клубом 26-летний футболист подписал пятилетний контракт.

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Персоны
Александр ХацкевичФран Соль
Тег
ФК Динамо Киев
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