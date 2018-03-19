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Удар сезона! Футболист из первой лиги Украины забил фантастический гол с 20 метров - опубликовано видео

3.4тЧитать новость на украинском

Украинский нападающий "Колоса" из села Ковалевка (Васильковський район, Киевская область) Юрий Соломка сделал громкую заявку на гол сезона в Первой лиге. 28-летний форвард отметился шедевральным ударом в поединке против киевского "Оболонь-Бровара".

На 64-й минуте футболист гостей застал голкипера соперника врасплох хитрым ударом с 20 метров. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:4 в пользу "Колоса".

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на этот великолепный мяч.

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Как сообщал "Обозреватель" голкипер футбольного клуба "Кремень" Виталий Онопко пропустил дико курьезный гол на первой минуте матча первой лиги чемпионата Украины против киевской "Оболони".

Место
УкраинаКиев
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