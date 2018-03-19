Удар сезона! Футболист из первой лиги Украины забил фантастический гол с 20 метров - опубликовано видео

Украинский нападающий "Колоса" из села Ковалевка (Васильковський район, Киевская область) Юрий Соломка сделал громкую заявку на гол сезона в Первой лиге. 28-летний форвард отметился шедевральным ударом в поединке против киевского "Оболонь-Бровара".

На 64-й минуте футболист гостей застал голкипера соперника врасплох хитрым ударом с 20 метров. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:4 в пользу "Колоса".

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на этот великолепный мяч.

Как сообщал "Обозреватель" голкипер футбольного клуба "Кремень" Виталий Онопко пропустил дико курьезный гол на первой минуте матча первой лиги чемпионата Украины против киевской "Оболони".