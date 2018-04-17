Удар под дых: ФИФА завела дело против России

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении России из-за товарищеского матча национальной команды с Францией. Во время встречи, которая проходила на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге, болельщики хозяев поля отметились рядом расистских выкриков. В частности, оскорблениям подвергся Поль Погба.

"Мы можем подтвердить, что против Российского футбольного Союза (РФС) было возбуждено дисциплинарное производство. Других комментариев у нас пока не будет", – прокомментировали в ФИФА, информирует Telegram-канал "Мутко против". При этом пока неизвестно, какие санкций грозят хозяевам будущего чемпионата мира-2018.

Ожидается, что решение будет вынесено контрольно-дисциплинарным комитетом ФИФА уже в мае.

Как сообщал "Обозреватель", в Волгограде опозорились с открытием стадиона будущего ЧМ-2018.