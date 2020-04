Удар по "Динамо": СМИ выяснили планы УЕФА по Лиге чемпионов

Если национальные чемпионаты не будут доиграны, путевки в еврокубки сезона 2020/21 получат те команды, которые набрали больше очков до приостановки.

"Исполнительный комитет УЕФА только что принял решение о том, что в случае досрочного завершения национальных чемпионатов путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы будут распределены по спортивному принципу (в зависимости от количества набранных очков)", – написал в Twitter журналист издания The Times Мартин Циглер.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game)