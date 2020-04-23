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23 апреля • обновлено в 15:05
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Удар по "Динамо": СМИ выяснили планы УЕФА по Лиге чемпионов

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Если национальные чемпионаты не будут доиграны, путевки в еврокубки сезона 2020/21 получат те команды, которые набрали больше очков до приостановки.

"Исполнительный комитет УЕФА только что принял решение о том, что в случае досрочного завершения национальных чемпионатов путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы будут распределены по спортивному принципу (в зависимости от количества набранных очков)", – написал в Twitter журналист издания The Times Мартин Циглер.

"Динамо" может остаться без Лиги чемпионов

"Динамо" может остаться без Лиги чемпионов

Sport bigmir.net

Таким образом, если украинская Премьер-лига не будет доиграна, донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" будут представлять Украину в Лиге чемпионов. Киевское "Динамо", которое заняло третье место на момент приостановки чемпионата, в таком случае отправится в Лигу Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА также рассматривал другой вариант, при котором столичный клуб все-таки попадет в Лигу чемпионов сезона 2020/21, если чемпионат не будет доигран.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Премьер-лига Украины
Теги
УЕФА ФК Шахтер ФК Заря ФК Динамо Киев
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