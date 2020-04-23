Удар по "Динамо": СМИ выяснили планы УЕФА по Лиге чемпионов

Если национальные чемпионаты не будут доиграны, путевки в еврокубки сезона 2020/21 получат те команды, которые набрали больше очков до приостановки.

"Исполнительный комитет УЕФА только что принял решение о том, что в случае досрочного завершения национальных чемпионатов путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы будут распределены по спортивному принципу (в зависимости от количества набранных очков)", – написал в Twitter журналист издания The Times Мартин Циглер.

"Динамо" может остаться без Лиги чемпионов Sport bigmir.net

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game) — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020

Таким образом, если украинская Премьер-лига не будет доиграна, донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" будут представлять Украину в Лиге чемпионов. Киевское "Динамо", которое заняло третье место на момент приостановки чемпионата, в таком случае отправится в Лигу Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА также рассматривал другой вариант, при котором столичный клуб все-таки попадет в Лигу чемпионов сезона 2020/21, если чемпионат не будет доигран.

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