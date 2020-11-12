Удар через себя в перекладину и добивание с лета: в Дании забили невероятный гол. Видео

В матче 1/16 финала Кубка Дании между "Слагелсе" и "Люнгбю" был забит невероятный по красоте гол после подачи углового.

При счете 6:0 в пользу гостей их защитник Николай Геертсен удачно сыграл в штрафной соперника. Сначала он пробил через себя, а затем, лежа на траве, среагировал на отскок от перекладины и отправил мяч в сетку ударом с лета.

Его "Люнгбю", который выступает в датской Суперлиге, не оставил шансов "Слагелсе" из третьего по силе дивизиона страны и разгромил хозяев со счетом 9:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Швеции главный арбитр матча ошибочно зафиксировал нарушение правил, случайно отменив гол-шедевр.