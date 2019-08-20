Ученые вывели формулу и выяснили, кто сильнее – Месси или Роналду

Ученые Левенского католического университета разработали формулу, с помощью которой определили лучшего из пары сильнейших футболистов современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Роналду и Месси

Формула носит сокращенное название VAEP и рассматривает не только число голов и голевых передач, но и дает оценку вообще всем игровым действиям: ударам, пасам, обводкам, подкатам и т. д. Для изучения были взяты показатели Месси и Роналду начиная с сезона-2013/14 до сезона-2017/18.

"В первые сезоны результаты Роналду и Месси были практически равными. Но в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника", – приводит Евроспорт слова аспиранта, принимавший участие в исследовании бельгийцев.

В итоге средний VAEP-показатель Месси (за одну игру) составил 1,21, средний показатель Роналду – 0,61. Сильнейшим оказался аргентинец.

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