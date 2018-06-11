Участвовал Кадыров: чеченцы атаковали звезду "Ливерпуля"

Лидер английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах попал в нестандартную ситуацию после своего прибытия в Россию на чемпионат мира 2018 года. Африканцы решили поселиться в Грозном, что, разумеется, вызвало повышенное внимание со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Салах, который продолжает восстанавливаться после травмы плеча, стал главной звездой первой тренировки своей команды в России. Несмотря на то, что Мохаммед даже не принимал участия в занятии, его буквально атаковали журналисты. Кадыров и председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов заставили футболиста произнести на камеру клич "Ахмат" – сила!", пишет "Спорт-Экспресс".

Салах сказал: "Чувствую улучшения, плечо все лучше и лучше, но пока нет решения, сыграю ли я с Уругваем!"



Неудивительно, учитывая, что он не тренируется. pic.twitter.com/0PPNXSjO2P — Mike Goncharov (@gribo4ki) June 10, 2018

Кадыров буквально ходил по пятам за египтянином, стараясь попасть в объективы телекамер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мохаммед Салах высказался о финале Лиги чемпионов, в котором он получил травму в борьбе с капитаном мадридского "Реала" Серхио Рамосом.