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Участвовал Кадыров: чеченцы атаковали звезду "Ливерпуля"

2.8тЧитать новость на украинском

Лидер английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах попал в нестандартную ситуацию после своего прибытия в Россию на чемпионат мира 2018 года. Африканцы решили поселиться в Грозном, что, разумеется, вызвало повышенное внимание со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Салах, который продолжает восстанавливаться после травмы плеча, стал главной звездой первой тренировки своей команды в России. Несмотря на то, что Мохаммед даже не принимал участия в занятии, его буквально атаковали журналисты. Кадыров и председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов заставили футболиста произнести на камеру клич "Ахмат" – сила!", пишет "Спорт-Экспресс".

Кадыров буквально ходил по пятам за египтянином, стараясь попасть в объективы телекамер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мохаммед Салах высказался о финале Лиги чемпионов, в котором он получил травму в борьбе с капитаном мадридского "Реала" Серхио Рамосом.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Мохаммед Салах
Место
РоссияГрозный
Объект
сборная Египта по футболу
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