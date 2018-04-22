Участники АТО не поделили футбольный стадион в Вишневом: опубликовано видео

В городе Вишневое (Киевская область) произошел конфликт между представителями "Открытого чемпионата Украины героев АТО" и "Всеукраинской Лиги участников АТО".

Председатель "Открытого чемпионата Украины героев АТО" и вице-президент ФФУ Олег Собуцкий арендовал поле в Вишневом на 20 апреля с 14.00 по 20.00 для проведения матчей турнира под эгидой ФФУ, а также товарищеского матча между сборной ветеранов АТО и сборной ветеранов Украины.

Когда команды "Открытого чемпионата Украины героев АТО" прибыли на стадион, там свои матчи проводила "Всеукраинская Лига участников АТО", сообщает Проспорт.

Представители обоих турниров начали выяснять отношения, но в итоге все решилось мирным путем.

ФФУ решила провести матч между сборной ветеранов АТО и сборной ветеранов Украины на стадионе имени Виктора Банникова, а поле в селе Счастливое предоставила матчам "Открытого чемпионата Украины героев АТО".

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