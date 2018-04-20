Участник ЧМ-2018 в России объявил бойкот турниру

Английская футбольная ассоциация (FA) поддержала решение правительства страны о бойкоте чемпионата мира 2018 года в России. На совете организации было принято решение существенно сократить состав делегации, которая отправится на Мундиаль. Таким образом в FA выступили с осуждением РФ в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля.

FA в России будут представлять лишь два руководителя: президент Грег Кларк и исполнительный директор Мартин Гленн. Остальные сотрудники организации будут наблюдать за поединками мирового первенства по телевизору, сообщает Daily Mail. Кроме того, остается открытым вопрос поездки в Россию спонсоров сборной Англии. Но уже понятно, что их представительство на чемпионате будет минимальным.

Как сообщал "Обозреватель", Великобритания и Исландия официально объявили дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу в Россию. Кроме того, отказался посещать церемонию открытия турнира президент Польши Анджей Дуда.