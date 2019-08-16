"Убрать все": Михайличенко дал первый комментарий после назначения тренером "Динамо"

Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко уверен, что его подопечные должны продолжить сезон с нового листа.

Наставник "бело-синих" признал наличие проблем в игре команды, однако не сомневается в дальнейших успехах.

Алексей Михайличенко ФК "Динамо" Киев

"Ситуация непростая, все-таки, уже сыграно несколько матчей и, к сожалению, для "Динамо", некоторые из них были неудачными. А победа в Суперкубке, конечно же, очень важна. На данный момент ситуация сложилась таким образом, что нужно поскорее забывать то, что было вчера, и готовиться к тому, что впереди нужно играть много матчей чемпионата, Лиги Европы и Кубка Украины. Необходимо убрать все, что мешает, и делать свое дело", – цитирует Михайличенко пресс-служба киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис жестко обратился к футболистам команды, обвинив их в обмане.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!