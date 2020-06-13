Необычная церемония прощание с игроком одной из молодежных команд футбольной системы ФК "Монтеррей" прошла в Мексике.

Друзья и одноклубники погибшего 16-летнего Александра Мартинеса принесли его гроб на футбольную площадку и сымитировали гол. Мяч ударили об гроб под таким углом, чтобы он попал в ворота.

По информации Reuters, Мартинес был застрелен полицией, так как его приняли за преступника. После общественного резонанса и уличных протестов на похоронах парня присутствовало примерно 300 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок мексиканской команды был убит вскоре после того, как он покинул тренировку. В ресторане на 20-летнего футболиста напали четыре человека и в ходе драки игрок получил ножевое ранение.

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