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13 июня • обновлено в 20:23
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Убитый футболист Александр Мартинес "забил" гол после смерти в Мексике - опубликовано видео

5.2т
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Необычная церемония прощание с игроком одной из молодежных команд футбольной системы ФК "Монтеррей" прошла в Мексике.

Друзья и одноклубники погибшего 16-летнего Александра Мартинеса принесли его гроб на футбольную площадку и сымитировали гол. Мяч ударили об гроб под таким углом, чтобы он попал в ворота.

По информации Reuters, Мартинес был застрелен полицией, так как его приняли за преступника. После общественного резонанса и уличных протестов на похоронах парня присутствовало примерно 300 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок мексиканской команды был убит вскоре после того, как он покинул тренировку. В ресторане на 20-летнего футболиста напали четыре человека и в ходе драки игрок получил ножевое ранение.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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