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12 марта • обновлено в 22:45
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"Уберите руки, идиоты!" Клопп отметился дикой выходкой из-за коронавируса

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался пожимать руки болельщикам перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

Юрген Клопп

Юрген Клопп

Фанаты хотели поприветствовать на "Энфилде" команду, выходящую из подтрибунного помещения. "Уберите свои руки, долбаные идиоты", – отреагировал Клопп.

Ранее нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста нашел необычный способ, как уйти от ответов журналистов в микст-зоне.

На выходе с "Энфилда" 31-летний испанец сразу покашлял на репортеров еще до того, как кто-либо что-то у него спросил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" в гостях в дополнительное время победил английский "Ливерпуль" (3:2).

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Персона
Юрген Клопп
Место
Англия
Тег
ФК Ливерпуль
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