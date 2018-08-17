"Убедительно опровергли": Суркис указал на важную деталь успеха "Зари" в Лиге Европы

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал выход луганской "Зари" в плей-офф Лиги Европы подтверждением того, что разговоры о кризисе украинского футбола сильно преувеличены. Босс "бело-синих" отметил характер команды Юрия Вернидуба, которая в противостоянии с португальской "Брагой" посрамила всех скептиков.

"Ваша команда показала не только футбольное мастерство, тактическую грамотность и физическую выносливость. "Заря" проявила исключительную волю к победе и сумела вернуть в свою пользу игру, которая складывалась в пользу соперника. Четвертая команда Украины по итогам прошлого сезона одолела четвертую команду Португалии, убедительно опровергнув выдумки о низком уровне отечественного футбола", – написал Суркис в поздравлении "Заре".

Напомним, накануне "Заря" сыграла вничью в Браге – 2:2, и за счет правила выездного гола пробилась в следующий круг, где сыграет с немецким "Лейпцигом".

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь "Зари" Луис Фелипе передал привет фанатам команды, выкрикнув на камеру "Слава Украине!".