Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшая ФФУ) лишил профессионального статуса ФК "Сумы" и отстранил от футбола известного украинского тренера Александра Севидова на пять лет.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), в следующем сезоне "Сумы" не смогут принимать участие в турнирах Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Что касается Севидова, который работал консультантом в команде, то кроме пятилетней дисквалификации он получил еще пять лет условного наказания с испытательным сроком два года, учет которых начинается после отбытия основной санкции.

Штаб-квартира УАФ УАФ

От футбола также были отстранены многие игроки, тренеры и руководители "Сум". Самое жесткое наказание понесут экс-президент клуба Ростислав Козар и футболисты Егор Луговой и Олег Давыдов, которые получили пожизненную дисквалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпизод матча между ФК "Сумы" и МФК "Николаев" в Первой лиге Украины вызвал ажиотаж в сети.