УАФ сообщила о готовности Украины сыграть со Швейцарией 18 ноября

Михаил Морозов Футбол 11:21, 18.11.2020 Обновлено: 11:41, 18.11.2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) заявила о готовности сборной Украины сыграть против Швейцарии в рамках шестого тура Лиги наций в среду, 18 ноября.

Как сообщается на официальном сайте УАФ, представители нашей футбольной ассоциации отправили письмо в УЕФА, в котором написали, что Украина может выставить необходимое количество здоровых игроков для участия в матче. В организации попросили Союз европейских футбольных ассоциаций обратиться к властям Люцерна, чтобы те разрешили здоровым игрокам покинуть карантин и выйти на поединок.

В УАФ также подтвердили информацию о том, что не смогут собрать полностью новую команду с новым тренерским штабом к вечеру среды, 18 ноября, поскольку молодежная сборная во вторник, 17 ноября, играла против Северной Ирландии до 21 года в отборе на Евро-2021, а футболисты других возрастов находятся в разных городах или за границей, поэтому не успеют прибыть в расположение национальной команды в необходимые сроки.

Позиция украинской стороны состоит в том, что наша сборная не виновата в возникшей ситуации. По этой причине исход матча должен решаться на футбольном поле и по принципам Fair Play (честной игры – Ред.).

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок шестого тура Лиги нацй был отменен местными властями. Главный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины на карантин и объяснил свое решение. Позже СМИ назвали варианты дальнейшего развития событий с матчем нашей команды против Швейцарии.

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