УАФ объяснила отмену гола Шепелева в ворота "Ворсклы" в Кубке Украины

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) объяснил, почему гол полузащитника "Динамо" Владимира Шепелева в финальном матче Кубка Украины против "Ворсклы" был отменен.

"Просматривая этот видеоэпизод, можно убедиться, что игрок № 8 "Динамо", который забивал гол (Шепелев), находился в правильной позиции, а его партнер № 7 (Вербич) находился неподалеку в позиции "вне игры", и его действия явно влияли на действия/возможности защитника "Ворсклы" № 17 (Чеснакова) сыграть по мячу, который был рядом с ним. Поэтому это является вмешательством в действия соперника и заслуживает наказания", – написано на официальном сайте УАФ.

Напомним, что момент, вызвавший споры, произошел на 70-й минуте финального матча при счете 1:1. Правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера выполнил прострел в штрафную площадь, который замкнул Владимир Шепелев, но главный арбитр встречи Екатерина Монзуль отменила взятие ворот из-за офсайда у Беньямина Вербича.

Эпизод можно еще раз пересмотреть на видео, начиная с 57-й секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, отмененный гол не помешал подопечным Алексея Михайличенко одержать победу в финальном матче Кубка Украины.