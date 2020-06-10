УАФ обратилась в Минздрав по поводу возвращения фанатов на трибуны

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко заявил, что организация выступила с предложением касательно возвращения болельщиков на трибуны.

"УАФ направила предложение по смягчению карантина на стадионах Министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины. Очень благодарен Максиму Степанову и Виктору Ляшко за то, что совместно нам уже удалось восстановить чемпионат УПЛ и Кубок Украины. Теперь главная задача – создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола, журналистам работать на матчах, а болельщикам поддерживать любимые команды", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Украинские болельщики вскоре могут вернуться на трибуны Facebook Андрея Павелко

Он отметил, что сейчас речь идет о заполнении трибун на 10-25%.

"Опыт некоторых стран Европы показывает, что в регионах, где смягчен карантин, это возможно. На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой. Хотя, печальный пример "Карпат" напоминает, что пандемия еще не остановлена", – добавил глава УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Венгрии разрешила болельщикам присутствовать на матчах, назвав обязательное условие.