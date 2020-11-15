УАФ арендовала 180-местный самолет, чтобы перевести одного футболиста сборной Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,7 т.
Сергей Коваленко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) заказала 180-местный самолет "Эмбраер", который с соблюдением медицинского протокола должен был перевести из Лейпцига в Киев игроков сборной Украины, зараженных COVID-19.

Так как "динамовцы" Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин улетели раньше на специальном чартере из Киева, в "Эбраере" летел единственный футболист. Им оказался игрок "Шахтера" Виктор Коваленко.

Виктор Коваленко
Самолет "Эмбраер" на котором летел футболист
Характеристики самолета
Время прибытия борта в "Борисполь"

Еще один зараженный коронавирусом Андрей Ярмоленко вылетел в Лондон на спецборте, который организовал английский "Вест Хэм".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лейпциге 14 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги наций Германия – Украина (3:1).

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