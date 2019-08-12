УАФ анонсировала исторический матч сборной Украины

Осенью сборная Украины по футболу проведет две товарищеских игры. 10 сентября украинская национальная команда встретится с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ), этот поединок состоится в Днепре, через три дня после официального выездного матча подопечных Андрея Шевченко в отборе Евро-2020 против Литвы.

Стадион "Славутич-Арена" впервые примет матч сборной Украины wikipedia.org

Также члены Исполкома УАФ утвердили в качестве места проведения товарищеской встречи Украина - Эстония, которая должна состояться 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арену". Этот матч станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.

Полный календарь сборной Украины на осень 2019 года:

7 сентября. Литва - УКРАИНА (отбор Евро-2020) *Вильнюс

10 сентября. УКРАИНА - Нигерия (спарринг) *Днепр

11 октября. УКРАИНА - Литва (отбор Евро-2020) *Харьков

14 октября. УКРАИНА - Португалия (отбор Евро-2020) *Киев

14 ноября. УКРАИНА - Эстония (спарринг) *Запорожье

17 ноября. Сербия - УКРАИНА (отбор Евро-2020) *Белград

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Аталанты" восхитился лидером сборной Украины по футболу Русланом Малиновским, который перешел в клуб Серии А этим летом.

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