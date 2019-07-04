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"Манчестер Сити" устроил "подставу" Зинченко

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Английский "Манчестер Сити" объявил о переходе защитника голландского ПСВ Анхелиньо, который теперь станет прямым конкурентом Александра Зинченко в составе "Горожан".

mancity.com

mancity.com

Анхелиньо

22-летний испанский футболист, также как и Зинченко, действует на поле в роли левого защитника. При этом по итогам прошлого сезона Анхелиньо был признан лучшим игроком на данной позиции в чемпионате Нидерландов.

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Добавим, что Анхелиньо принадлежал "Манчестер Сити" до 2018 года. Затем его трансфер выкупил ПСВ, но в договоре между клубами значилось право "Горожан" на обратный выкуп, которым английский клуб сейчас и воспользовался.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко оседлал известную украинскую журналистку.

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Тема
Трансферы
Персона
Александр Зинченко
Место
АнглияМанчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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