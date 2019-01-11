У вратаря сборной Украины появился вариант в Каталонии

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который находится в аренде в "Леганесе", может переехать в Каталонию.

Вратарем сборной Украины заинтересовался аутсайдер испанской Ла Лиги – "Уэска".

Каталонский клуб вступил в переговоры со "сливочными" по поводу трансфера 19-летнего футболиста. "Уэска" гарантирует Лунину место в основном составе своей команды и больше игровой практики. Ранее эту позицию в команде закрывал арендованный у "Атлетико" Аксель Вернер, однако в клубе не довольны его результатами, сообщает Marca.

Андрей Лунин Marca

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Именно маленькое количество времени, которое украинец проводит на поле в "Леганесе", является основной претензией "Реала" к нынешнему клубу нашего вратаря.

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