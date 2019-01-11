У вратаря сборной Украины появился вариант в Каталонии

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который находится в аренде в "Леганесе", может переехать в Каталонию.
Вратарем сборной Украины заинтересовался аутсайдер испанской Ла Лиги – "Уэска".
Каталонский клуб вступил в переговоры со "сливочными" по поводу трансфера 19-летнего футболиста. "Уэска" гарантирует Лунину место в основном составе своей команды и больше игровой практики. Ранее эту позицию в команде закрывал арендованный у "Атлетико" Аксель Вернер, однако в клубе не довольны его результатами, сообщает Marca.
Андрей Лунин
Marca
Именно маленькое количество времени, которое украинец проводит на поле в "Леганесе", является основной претензией "Реала" к нынешнему клубу нашего вратаря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19-летний Андрей Лунин подписал контракт с мадридским "Реалом" летом прошлого года.
Из-за перехода в команду "сливочных" Тибо Куртуа украинский вратарь был отправлен в аренду в "Леганес".
Небольшое количество игровой практики в команде обеспокоило "Реал", который начал подумывать о возвращении Лунина.
Сам вратарь сборной Украины попросил у столичного клуба остаться в "Леганесе" до конца сезона.
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