"У вас Кариус": главного антигероя финала ЛЧ затроллили за позор в Киеве

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, пропустив два позорных гола от "Реала" в финале Лиги чемпионов (1:3), попал под обструкцию болельщиков. В сети родилось много мемов на тему проколов немца.
Caragher when he bucks Karius pic.twitter.com/1HEaPNKOxB— Lucas Scott (@DarrylPdtKid) 26 мая 2018 г.
Даже выбежавшего на поле болельщика считают лучше вратаря "Ливерпуля". Парень действительно прервал атаку Криштиано Роналду.
This man saved more than #Karius pic.twitter.com/lNFdSuXgQk— Hlary Mwine (@Llaryloyd) 26 мая 2018 г.
"Этот человек спас больше, чем Кариус"
The pitch invader last night who stopped Ronaldo from scoring the goal pic.twitter.com/U8Ai3P8MvC— Troll Football (@TrollFootball) 27 мая 2018 г.
И даже "в меру упитанного вратаря" ставят в пример Лорису.
Remember this guy? He's still a better goalkeeper than Loris Karius pic.twitter.com/0EeUvuld8H— Messi World (@MessiWorId) 26 мая 2018 г.
Вратаря сравнили даже с героем комиксов Тором. Внешнее сходство очевидно.
#Karius tonight...#RealLiverpool#ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/rJ9NyGPsmJ— Remperetz (@RemPeretz) 26 мая 2018 г.
В английской версии "Википедии" кто-то отредактировал страницу о Кариусе подобным образом:
English Wikipedia page about #Karius right now... #UCLFinal pic.twitter.com/gVN1qqkcuT— Łukasz Karolak (@lukasz_karolak) 26 мая 2018 г.
27 мая 2018 г.
Клопп в перерыве: Ребята, Салах сломался, сейчас надо быть максимально сконцентрированными и аккуратными.— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 26 мая 2018 г.
Кариус: pic.twitter.com/Q4f1XkXJHh
ЕСЛИ БЫ КАРИУС РОДИЛСЯ В РОССИИ— • (@exanimationess) 26 мая 2018 г.
ЕГО БЫ НАЗВАЛИ ИГОРЕМ!!!!!!!!!!!!!
Лорис Кариус - это какое-то заклинание из "Гарри Поттера". Экспеллиармус и Авада Кедавра вместе взятые.— Павел Занозин (@zanozin) 26 мая 2018 г.
"Ну ты и Кариус",— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 26 мая 2018 г.
"Везет как Кариусу",
"Хватит кариусничать!",
"Кариус тебе товарищ",
"Кажется, в доме завелся Кариус, всё портит", – и другие слова и выражения, которые могут войти в обиход после финала ЛЧ.
Юрген Клопп заявил что Кариус давно уволен в запас— Рожеве слоненя (@pink8elephant) 26 мая 2018 г.
Кариус, за секунду до третьего пропущенного мяча pic.twitter.com/fdr4w9aMuf— #ВГИК (@vgikofficial) 26 мая 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее в сети назвали неожиданную причину позорной игры Кариуса.
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