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"У вас Кариус": главного антигероя финала ЛЧ затроллили за позор в Киеве

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Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, пропустив два позорных гола от "Реала" в финале Лиги чемпионов (1:3), попал под обструкцию болельщиков. В сети родилось много мемов на тему проколов немца.

😃 @liverpoolfc @lorisk21 #championsleague #liverpoolfc #caries #karius

Публикация от Футбол ⚽️ Football (@football_mems_kz)

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Даже выбежавшего на поле болельщика считают лучше вратаря "Ливерпуля". Парень действительно прервал атаку Криштиано Роналду.

"Этот человек спас больше, чем Кариус"

И даже "в меру упитанного вратаря" ставят в пример Лорису.

Вратаря сравнили даже с героем комиксов Тором. Внешнее сходство очевидно.

В английской версии "Википедии" кто-то отредактировал страницу о Кариусе подобным образом:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее в сети назвали неожиданную причину позорной игры Кариуса.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
Украина
Объекты
Реал МадридФК Ливерпуль
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