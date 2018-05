"У вас Кариус": главного антигероя финала ЛЧ затроллили за позор в Киеве

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, пропустив два позорных гола от "Реала" в финале Лиги чемпионов (1:3), попал под обструкцию болельщиков. В сети родилось много мемов на тему проколов немца.

Caragher when he bucks Karius pic.twitter.com/1HEaPNKOxB — Lucas Scott (@DarrylPdtKid) 26 мая 2018 г.

Даже выбежавшего на поле болельщика считают лучше вратаря "Ливерпуля". Парень действительно прервал атаку Криштиано Роналду.

"Этот человек спас больше, чем Кариус"

The pitch invader last night who stopped Ronaldo from scoring the goal pic.twitter.com/U8Ai3P8MvC — Troll Football (@TrollFootball) 27 мая 2018 г.

И даже "в меру упитанного вратаря" ставят в пример Лорису.

Remember this guy? He's still a better goalkeeper than Loris Karius pic.twitter.com/0EeUvuld8H — Messi World (@MessiWorId) 26 мая 2018 г.

Вратаря сравнили даже с героем комиксов Тором. Внешнее сходство очевидно.

В английской версии "Википедии" кто-то отредактировал страницу о Кариусе подобным образом:

Клопп в перерыве: Ребята, Салах сломался, сейчас надо быть максимально сконцентрированными и аккуратными.

Кариус: pic.twitter.com/Q4f1XkXJHh — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 26 мая 2018 г.

ЕСЛИ БЫ КАРИУС РОДИЛСЯ В РОССИИ



ЕГО БЫ НАЗВАЛИ ИГОРЕМ!!!!!!!!!!!!! — • (@exanimationess) 26 мая 2018 г.

Лорис Кариус - это какое-то заклинание из "Гарри Поттера". Экспеллиармус и Авада Кедавра вместе взятые. — Павел Занозин (@zanozin) 26 мая 2018 г.

"Ну ты и Кариус",

"Везет как Кариусу",

"Хватит кариусничать!",

"Кариус тебе товарищ",

"Кажется, в доме завелся Кариус, всё портит", – и другие слова и выражения, которые могут войти в обиход после финала ЛЧ. — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 26 мая 2018 г.

Юрген Клопп заявил что Кариус давно уволен в запас — Рожеве слоненя (@pink8elephant) 26 мая 2018 г.

Кариус, за секунду до третьего пропущенного мяча pic.twitter.com/fdr4w9aMuf — #ВГИК (@vgikofficial) 26 мая 2018 г.

