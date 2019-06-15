У Украины возникли проблемы в деле Мораеса: спортивные итоги 14 июня

Украина столкнулась с новыми проблемами в деле Мораеса, а лидер "Шахтера" покидает клуб: названа стоимость трансфера

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Кроме того, определился обладатель "бронзы" ЧМ по футболу U-20 и стало известно, кто на самом деле убил жену легендарного российского вратаря. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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