У тренера сборной Швейцарии, с которой сыграет Украина, обнаружен коронавирус

Максим Иншаков Футбол 19:35, 1.09.2020 Обновлено: 19:45, 1.09.2020

46-летний тренер по вратарям сборной Швейцарии по футболу Патрик Фолетти сдал положительный тест на коронавирус.

Результат теста пришел во вторник, 1 сентября. Все остальные тесты – отрицательные.

"У него не было контакта ни с остальной частью делегации, ни с игроками. Фолетти не проявляет никаких симптомов и остается в изоляции. После консультации с кантональными органами здравоохранения, было определено, что для национальной сборной нет никаких дополнительных ограничений", - говорится на официальном сайте футбольного союза Швейцарии.

Напомним, что сборная Украины по футболу в четверг, 3 сентября, против сборной Швейцарии сыграет свой первый матч в Лиге наций УЕФА.

Начало встречи в 21:45. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.

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