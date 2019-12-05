Главная Новости
5 декабря • обновлено в 22:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Как сборной Украины по футболу выйти на ЧМ-2022: названы все варианты

Как сборной Украины по футболу выйти на ЧМ-2022: названы все варианты
Описаны все варианты для команды Шевченко
389 Читать материал на украинском

После того, как Европейский футбольный союз (УЕФА) внес изменения в отборочный раунд чемпионат мира-2022, у сборной Украины появилось три пути пробиться в финальную часть мундиаля.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу

Первый и самый простой – занять первое место в отборочной группе. Второй – занять второе место в отборочной группе и удачно сыграть в стыках.

Но даже на случай полного провала в отборе у Шевченко останется запасной план: обыграть соперников по Лиге наций, выиграть группу и все же оказаться в стыках.

Новости
Сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2020

Напомним, сборная Украины по футболу выиграла группу Лиги наций и вышла в элитный дивизион турнира. Команда Андрея Шевченко опередила Чехию и Словакию.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша команда попала в третью корзину Лиги наций сезона 2020/2021 и во время жеребьевки получит по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзины.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок Украины по футболу" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
Кубок Украины по футболу ЧМ-2022
Персона
Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги