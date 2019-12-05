Как сборной Украины по футболу выйти на ЧМ-2022: названы все варианты

После того, как Европейский футбольный союз (УЕФА) внес изменения в отборочный раунд чемпионат мира-2022, у сборной Украины появилось три пути пробиться в финальную часть мундиаля.

Сборная Украины по футболу

Первый и самый простой – занять первое место в отборочной группе. Второй – занять второе место в отборочной группе и удачно сыграть в стыках.

Но даже на случай полного провала в отборе у Шевченко останется запасной план: обыграть соперников по Лиге наций, выиграть группу и все же оказаться в стыках.

Напомним, сборная Украины по футболу выиграла группу Лиги наций и вышла в элитный дивизион турнира. Команда Андрея Шевченко опередила Чехию и Словакию.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша команда попала в третью корзину Лиги наций сезона 2020/2021 и во время жеребьевки получит по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзины.

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