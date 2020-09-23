У румынского клуба осталось девять полевых игроков перед матчем ЛЕ

Михаил Морозов Футбол 17:05, 23.09.2020 Обновлено: 17:36, 23.09.2020

У румынского клуба ФКСБ (бывшый "Стяуа") осталось всего девять полевых игроков и три голкипера перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешского "Слована", который запланирован на четверг, 24 сентября.

Как сообщает авторитетный журналист Эммануэль Рошу на своей странице в Twitter, все остальные футболисты команды заразились коронавирусом и находятся на самоизоляции. ФКСБ добавит в заявку на поединок защитника, которого в экстренном порядке вернули из аренды во второй лиге Румынии, и попытается подписать одного нового футболиста. УЕФА разрешает вносить два изменения в заявку за 24 часа до начала матча.

У ФКСБ осталось девять полевых игроков перед матчем ЛЕ
Twitter Эммануэля Рошу

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы ФКСБ устроил перестрелку с сербским клубом "Бачка Топола". Команды забили 12 голов, а победитель поединка был определен в серии пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинскому гранду "Бока Хуниорс" разрешили выпустить на матч футболистов, зараженных коронавирусом.

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