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ФИФА завела дело: у России возникли проблемы из-за Крыма

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Российский футбольный союз (РФС) может серьезно пострадать от санкций Международной федерации футбола (ФИФА) из-за участия двух клубов России на турнире в Крыму.

Крымский футбол

Крымский футбол

ТАСС

В 2017 году "Анжи-2" и "Сокол", приняли участие в Зимнем кубке Крыма по футболу. Все матчи проводились на полуострове, который весь мир, в том числе ФИФА и УЕФА, не признает территорией Российской Федерации.

Теперь ФИФА начала расследование в отношении РФС. В Международной федерации футбола уверены, что участие двух российских команд в крымском турнире было согласовано Москвой. Если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут санкции и очень серьезные, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

ФИФА завела дело: у России возникли проблемы из-за Крыма

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-президент "Крымской премьер-лиги" Александр Красильников пожаловался, что Россия не сдержала своих обещаний по турниру, созданному в 2014 году после оккупации полуострова.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
РоссияМосква
Тег
ФИФА
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