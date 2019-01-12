У новичка "Шахтера" возникли проблемы с армией

Дебют израильского футболиста "Шахтера" Манора Соломона может быть отложен на время. Новичок дончан находится на службе в израильской армии и может вернуться в Израиль.

На данный момент Соломон согласовывает свой переезд в Украину с силовиками страны. Если футболисту получится достать справку об освобождении от службы, он сможет отправиться со своими партнерами по команде на тренировочные сборы. В противном случае игроку придется остаться в Израиле. В контракте с "Шахтером" есть пункт, согласно которому футболист будет отдан в аренду в израильский "Маккаби Петах Тиква", если ему не удастся получить освобождение, сообщает one.co.il.

Манор Соломон ФК Шахтер

Соломон вступил в армию Израиля в 2017 году, а срок службы составляет 32 месяца. За футболиста национальной сборной "Шахтер" заплатил 6 млн долларов. Этот фактор может стать решающим в получении освобождения от армии новичком чемпиона Украины.

Израильский полузащитник присоединился к донецкому клубу в январе нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский защитник "Шахтера" Исмаили может принять украинское гражданство. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на слова близких футболиста дончан.

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