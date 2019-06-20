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"У него не только..." В "Манчестер Сити" в восторге от Зинченко

1.4тЧитать материал на украинском

Руководство "Манчестер Сити" невероятно позитивно оценило подписание нового пятилетнего контракта с украинским легионером Александром Зинченко.

По словам директора "горожан" Чики Бегиристайна, наш соотечественник идеально вписываться в стратегию развития клуба.

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Александр Зинченко (слева)

Александр Зинченко (слева)

"Зинченко за два предыдущих сезона показал, насколько огромным талантом он является. У него не только великолепное первое касание и игра левой ногой – еще он полностью сконцентрирован на том, чтобы стать как можно лучше. Прогресс Зинченко с момента присоединения к "Ман Сити" отлично расскажет вам о его отношении к делу и способностях", – сказал испанский специалист в интервью официальному сайту чемпионов Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Иван Ордец вызвал гнев в сети после того, как перешел в московское "Динамо".

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Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
Источник
Источник:Football.ua
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