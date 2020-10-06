У нас очень тяжелая ситуация: Шевченко о матче Франция – Украина

Главный тренер сборной Украины по футболу расстроен инфицированием ведущих игроков своей команды.

Наставник собирался привезти в Париж на матч против Франции 7 октября сильнейший состав.

"До этой ситуации с COVID-19, которая произошла за день до выезда, ряд ведущих футболистов получили травмы. И мы в последний момент узнали, что два игрока "Шахтера" были "позитивными". Остальные игроки "Шахтера" были отправлены на карантин на четыре дня. Утром они сдали тест – все негативные. Пришлось довызывать футболистов. Мы попытались вызвать голкиперов. Ситуация очень тяжелая, но есть регламент. Мы доверяем полностью позиции французских властей и медицинским протоколам. Игра будет играться. Мне очень жаль, что я не смог привезти лучшую команду", – заявил Андрей Николаевич на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб Андрея Шевченко не сможет рассчитывать сразу на 12 игроков в товарищеском матче с Францией.

"Желто-синие" из-за травм лишились полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, игроков "Шахтера" Сергея Кривцова, Сергея Болбата и Евгения Коноплянку, а также двух представителей "Динамо" Владислава Супрягу и Виталия Буяльского.

5 октября вратарь "горняков" Андрей Пятов и полузащитник дончан Тарас Степаненко сдали позитивный тест на коронавирус.