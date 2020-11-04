У меня два дома: Киев и Россия, – футболист сборной РФ

Воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лесовой, которого впервые вызвали в сборную России, заявил, что одинако трепетно относится и к РФ и к Украине.

22-летний москвич, выступавший в свое время за молодежный состав киевского "Динамо" (2011-2015) и сборную Украины U-17 (2014/2015), очень тепло отозвался о нашей стране, при этом над сменой гражданства долго не думал.

"Когда принимал гражданство, мне сказали, что обратного пути уже нет. В итоге оформил российский паспорт. Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия", – цитирует Лесового sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, фамилия Лесового появилась в расширенном ростере российской команды на товарищескую игру против Молдовы (12 ноября) и поединки Лиги наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).