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У "Лиона" возникли серьезные проблемы в Киеве после матча с "Шахтером"

2.2тЧитать материал на украинском

Все футболисты, технический и тренерский персонал, а также фанаты "Лиона" не могут покинуть Киев после матча 6-го тура Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". Виной всему сильный снегопад, который обрушился на столицу Украины.

"Мы бы хотели отдать должное своим болельщикам, которые задерживаются в Киеве из-за погодных условий. Вылет из Украины не состоится до конца дня", – говорится в Twitter французского клуба.

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Лион", который из-за военного положения в Украине был перенесен УЕФА из Харькова в Киев, прошел в сложнейших погодных условиях и завершился со счетом 1:1.

Этот результат не позволил "горнякам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В четверг, 13 декабря, свой поединок в Лиге Европы на "Олимпийском" проведет и "Динамо".

Место
УкраинаКиев
Теги
ФК Олимпик ЛионФК Шахтер
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