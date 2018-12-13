У "Лиона" возникли серьезные проблемы в Киеве после матча с "Шахтером"

Все футболисты, технический и тренерский персонал, а также фанаты "Лиона" не могут покинуть Киев после матча 6-го тура Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". Виной всему сильный снегопад, который обрушился на столицу Украины.

"Мы бы хотели отдать должное своим болельщикам, которые задерживаются в Киеве из-за погодных условий. Вылет из Украины не состоится до конца дня", – говорится в Twitter французского клуба.

Une pensée à tous nos supporters bloqués à Kiev en raison des conditions météorologiques. Le décollage de Kiev n’est pas prévu avant la fin de journée. Courage à vous et merci pour votre soutien hier soir. Cette qualification est aussi la vôtre. 🔴🔵 #ShakhtarOL — Olympique Lyonnais (@OL) 13 декабря 2018 г.

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Лион", который из-за военного положения в Украине был перенесен УЕФА из Харькова в Киев, прошел в сложнейших погодных условиях и завершился со счетом 1:1.

Этот результат не позволил "горнякам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В четверг, 13 декабря, свой поединок в Лиге Европы на "Олимпийском" проведет и "Динамо".