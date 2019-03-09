МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

У Коноплянки появился новый вариант продолжения карьеры

8.4тЧитать материал на украинском

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в летнее трансферное окно может покинуть гельзенкирхенский "Шальке". На украинского полузащитника претендует турецкий "Галатасарай".

В зимнее межсезонье Коноплянку хотел подписать "Фенербахче", однако сейчас в борьбу за футболиста включился еще один представитель турецкой Суперлиги. Контракт украинского игрока с немецким клубом рассчитан до 2020 года, а Transfermarket оценивает его стоимость в 10 млн евро, сообщает портал Aslan.

Новости
СМИ выяснили, за сколько "Шальке" продаст Коноплянку

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

FC Schalke 04

За свою профессиональную карьеру наш игрок защищал цвета "Днепра", "Севильи" и "Шальке", за которые сыграл 339 поединков, забив 67 голов и отдав 55 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Шальке" Доменико Тедеско внес украинца Евгения Коноплянку в список футболистов, с которыми клуб планирует расстаться этим летом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Евгений Коноплянка
Теги
ФК ШалькеГалатасарай Стамбул
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
11
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
коршун федот
коршун федот
Я так думаю,що до літнього трансферного вікна - Тедеску звільнять. Його списки - хіба що румуни читати будуть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги