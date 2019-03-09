У Коноплянки появился новый вариант продолжения карьеры

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в летнее трансферное окно может покинуть гельзенкирхенский "Шальке". На украинского полузащитника претендует турецкий "Галатасарай".

В зимнее межсезонье Коноплянку хотел подписать "Фенербахче", однако сейчас в борьбу за футболиста включился еще один представитель турецкой Суперлиги. Контракт украинского игрока с немецким клубом рассчитан до 2020 года, а Transfermarket оценивает его стоимость в 10 млн евро, сообщает портал Aslan.

Евгений Коноплянка FC Schalke 04

За свою профессиональную карьеру наш игрок защищал цвета "Днепра", "Севильи" и "Шальке", за которые сыграл 339 поединков, забив 67 голов и отдав 55 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Шальке" Доменико Тедеско внес украинца Евгения Коноплянку в список футболистов, с которыми клуб планирует расстаться этим летом.

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