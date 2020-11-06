У гендиректора "Шахтера" выявили коронавирус

Михаил Морозов Футбол 22:40, 6.11.2020 Обновлено: 22:48, 6.11.2020

У генерального директора донецкого "Шахтера" Сергея Палкина был выявлен COVID-19.

Как сообщил футбольный функционер на своей странице в Instagram, он сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции. Теперь он отправится на самоизоляцию.

Сергей Палкин ушел на самоизоляцию
Instagram Сергея Палкина

Это означает, что Палкин не сможет посетить главный матч первой части сезона украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером", который состоится в воскресенье, 8 ноября на НСК "Олимпийский".

Напомним, что ранее стало известно о вспышке коронавируса на телеканалах "Футбол 1/2/3". В частности, COVID-19 был выявлен у Виктора Леоненко, Владимира Крамара, Игоря Бурбаса и генерального директора вещателя Александра Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и греческого АЕКа Евгений Шахов сдал положительный тест на коронавирус на следующий день после матча Лиги Европы против "Зари".

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