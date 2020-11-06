У гендиректора "Шахтера" выявили коронавирус

У генерального директора донецкого "Шахтера" Сергея Палкина был выявлен COVID-19.

Как сообщил футбольный функционер на своей странице в Instagram, он сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции. Теперь он отправится на самоизоляцию.

Это означает, что Палкин не сможет посетить главный матч первой части сезона украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером", который состоится в воскресенье, 8 ноября на НСК "Олимпийский".

Напомним, что ранее стало известно о вспышке коронавируса на телеканалах "Футбол 1/2/3". В частности, COVID-19 был выявлен у Виктора Леоненко, Владимира Крамара, Игоря Бурбаса и генерального директора вещателя Александра Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и греческого АЕКа Евгений Шахов сдал положительный тест на коронавирус на следующий день после матча Лиги Европы против "Зари".