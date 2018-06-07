У футболистов на ЧМ-2018 в России будет секс по графику

Футболисты сборной Бразилии на чемпионате мира-2018 будут заниматься сексом по графику, который составит тренерский штаб.

"Девушкам и женам футболистов будет запрещено проводить время с игроками все время. Их свидания будут проводиться исключительно в свободные от игры дни. Кроме того, для таких встреч будут отведены специальные помещения", — заявил врач сборной Бразилии Родриго Ласмар в интервью Extra.

По словам доктора, секс для футболистов является абсолютно обыденным средством расслабления.

"В нашей команде молодые игроки с отличным здоровьем. Для них нет ничего более естественного, чем воспользоваться возможностью снять напряжение и расслабиться. Это не представляет проблемы", — подытожил Ласмар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что тренер сборной ввел секс-запрет на ЧМ-2018.