У нападающего московского "Спартака" Александра Соболева умерла мать, сообщается на странице бывшего клуба футболиста "Крыльев Советов" в Twitter.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой!" – говорится в сообщении самарской команды.

У футболиста "Спартака" в семье случилась смертельная трагедия Twitter Крылья Советов

Соболев выступал за "Крылья Советов" с 2018 по 2019 год. Зимой клуб отдал футболиста в аренду в "Спартак", после чего столичная команда выкупила игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгороде в возрасте 67 лет ушёл из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной Василий Хоркин. Соболезнования семье спортсменки выразил губернатор региона.