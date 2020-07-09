У футболиста "Шахтера" в доме живет 10 человек прислуги

Максим Богданов Футбол 19:50, 9.07.2020 Обновлено: 20:05, 9.07.2020

Жена бразильского полузащитника "Шахтера" Дентиньо Дани Соуза рассказала, что у них в доме в Киеве живут 10 работников прислуги, которые переехали с ними.

"Это люди, которые бросили свою жизнь в Бразилии, чтобы остаться с нами. Мы очень близки", - заявила Соуза в интервью Yahoo Esportes.

По словам супруги футболиста, они очень скучают по бразильской еде, поэтому в аэропорту у них всегда огромные сумки.

"Мы едим бразильскую еду дома. Нам нравится рис, бобы, кофе, но мы не можем купить все это здесь. У украинцев нет меют привычки стоять у плиты на кухне. Они делают более легкие и холодные блюда, такие как супы и салаты", – объяснила Соуза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соуза рассказала, что ее дочерям приходилось сталкиваться с проявлениями расизма в Украине.

Ранее Соуза провела экскурсию по квартире в Киеве, которую им предоставил клуб. Фотомодель выложила видео на своем канале в Youtube.

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